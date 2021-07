Șuie Paparude, despre festivalul Sintetizator: ”Ne întoarcem cu forțe noi, pregătiți să facem show”

Pe 31 iulie, Sintetizator, cel mai nou festival de muzică, îi aduce pe aceeași scenă pe Șuie Paparude, Basska, Argatu' , Acetobă, Doctorul Sinteză și Cred Că Sunt Extraterestru.

Cu această ocazie, Mihai Câmpineanu, de la Șuie Paparude, ne-a spus cum e să te întorci pe scenă după un an de pandemie și restricții, dar și cu ce s-a ocupat în acest timp.

”Ne întoarcem cu forțe noi, pregătiți să facem show. Am avut mai mult timp de lucru în studio, piese noi, revederi cu membri mai vechi din Șuie, de revederi cu prieteni vechi din cartier, intră bine un reset câteodată, cred că pentru multă lume asta a însemnat izolarea.

Personal, m-am orientat și pe zona de workshop’uri de synth și muzica electronică, de predat Ableton Live, software-ul pe care îl folosesc din anul 2003 la compunerea pieselor Șuie și aș putea spune că mi-am descoperit o noua pasiune în a povesti despre făcutul concret, practic, mai hands on al muzicii electronice cu Ableton Live, tinerilor entuziaști în acest domeniu”.





Mihai Câmpeanu este încântat de colaborarea cu Mihaela Grigore, cea mai nouă membră a trupei.

”Mihaela Grigore e o tipă supertalentată. A făcut la un moment dat un cover la o piesa de-a noastră “Atac la persoane”, așa am dat de ea pe social media și am invitat-o la studio să lucrăm împreună, repetăm și ne pregătim serios de concert, locul cel mai familiar pentru noi. Acum, la Romexpo, e primul concert mare cu ea și sunt sigur că o să fie la înălțime, iar noi vom fi alături de ea s-o sprijinim. Am înțeles că e o scena imensă tip Main Stage de festival la locatie, o să fie ce trebuie”.

Artistul are și un mesaj pentru fanii Șuie Paparude: ”Ne vedem pe 31 iulie. Mi-a fost dor de emoțiile de dinaintea unui concert. Abia aștept. Ne e dor de publicul nostru! Să ne vedem sănătoși pe 31 iulie!”.

Biletele pot fi achiziționate de AICI.