Summer Well 2022 – SOLD OUT: abonamentele pentru a 11-a ediție s-au epuizat

2022 este clar o ediție de neratat! La doar 30 minute distanță de București, pe 24 de hectare de pădure vor urca peste 30 de artiști în 3 zile de festival, pe 4 scene amplasate pe Domeniul Știrbey.

Ceea ce preconizam încă de la primele anunțuri de artiști s-a întâmplat: Summer Well este primul eveniment muzical din România SOLD OUT anul acesta.

Iar veștile bune continuă pentru cei care și-au achiziționat deja biletul: Blu DeTiger, Dylan Fraser și Jadu Heart vor face parte din line up-ul scenei principale, alături de Arctic Monkeys, Nothing But Thieves, Jungle, Future Islands, Inhaler, Channel Tres, Alice Merton, Roosevelt, Self Esteem, Sad Night Dynaminte, Lea Porcelain și Hayes & Y.

Mai mult de atât, ritmul, flow-ul și beat-urile revin pentru al patrulea an consecutiv la Summer Well cu un line-up dedicat exclusiv scenei de hip-hop & trap.

Artiștii care vor urca pe Wiiings Stage powered by Red Bull sunt: GoldLink, Killa Fonic, Tkay Maidza, Amuly și Șuie Paparude – cu un show în exclusivitate la Summer Well, ce aniversează 30 de ani de existență.

Nu în ultimul rând, scena de after party va prinde viață după încheierea concertelor de la scena principală, cu Flight Facilities, Digitalism și Bob Moses.

Pentru a fi la curent cu noutățile evenimentului, descarcă aplicația de mobil Summer Well disponibiă în Google Play și App Store.

Despre Summer Well:

Summer Well este un festival Orange. Mai mult decât un festival de muzică, Summer Well este o întreagă experiență care are loc în fiecare an în al doilea weekend din august, într-o locație unică ce ne este casă încă din 2011: Domeniul Stirbey din Buftea.

