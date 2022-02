Tedisaster și Gome lansează „Eu dau play la idei”

Tedisaster și Gome, doi artiști fresh DeMoga Music lansează o super colaborare cu un mesaj fun și creativ. Artiștii au compus această piesă și au surprins un storytime în versuri despre viața de artist. Piesa pop cu influențe house vine cu un vibe groovey și un splash de culoare.

Tedisaster a pus în versuri procesul creativ din spatele unei sesiuni epice din studio, iar Gome a completat moodboardul cu o producție inovativă. „Eu Dau Play la Idei” ascunde în spate nopți de muncă în studio și surprinde esența procesului creativ.

„Am scris și compus piesa cu Tedi cu gândul la generația Z. Am încercat să conturăm un imn al nopții și al procesului creativ din spatele pieselor. Mesajul piesei este unul optimist și plin de energie”, a spus Gome.

„Când am intrat prima oară în studio m-am simțit mică și stingheră. Am văzut că toată lumea era foarte profi și eu nu știam ce să fac în sesiune. Cu timpul am prins curaj, iar acum petrec nopțile în studio până răsare soarele compunând piese”, a spus și Tedisaster.

Sub forma unui monolog jovial, mesajul piesei este despre vise, noncoformism, evoluție, imaginație și atitudine.

Piesa este disponibilă pe toate platformele digitale de streaming, iar videoclipul poate fi vizionat pe canalul oficial de YouTube DeMoga Music.