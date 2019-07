Ce spune Andreea Antonescu despre revenirea trupei André: ”Ne-au rugat, ne-au implorat fanii”   

Andreea Antonescu și Andreea Bălan au decis ceva ce fanii lor așteptau de multă vreme: reîntregirea și revenirea trupei André. Cum au gândit-o și ce efect are acest lucru acum asupra lor, după 17 ani, ne-a spus, exclusiv pentru protv.ro, Andreea Antonescu.

Andreea, se reface trupa André și revine în forță! De ce ați ales să faceți asta și să vă reuniți acum?

S-a tot insistat pe acest proiect de când ne-am despărțit noi, de aproape 17 ani. Din păcate nu am găsit momentul în care să o facem. Fiecare dintre noi era implicată într-o altă colaborare sau un alt proiect. Nu pot să spun că am avut până acum o piesă care să ne placă la maximum și să ne fi determinant să ajungem în punctul ăsta, consider că așa a fost să fie acum!

Care dintre voi două a venit acum cu ideea de a relua proiectul cu trupa?

Totul a luat naștere în momentul în care eu, Sienna, fetița mea, și mama, ne-am dus, înainte de Paște, la Andreea Bălan acasă, în vizită. Andreea e nașa Siennei și noi ne vizităm, chiar dacă nu facem public acest lucru. Andreea mi-a prezentat piesa, mi s-a părut foarte interesantă și am zis că putem să dăm drumul la proiect. Noi nu mai vorbisem de o perioadă de doi ani de zile… Ținând cont de evenimentul nefericit care s-a întâmplat cu Andreea și având în vedere că noi tot timpul am fost una lângă alta, eu am mers la ea la spital. Nu există altceva în afară de viață și sănătate! Am reluat atunci legătura.

De ce nu ați mai vorbit doi ani de zile?

Pur și simplu nu am mai vorbit! În momentul în care ți-e bine găsești tot felul de tertipuri. Ne împiedicăm în niște prostii… Nu se poate pune în discuție vreo situație gravă sau reală.

Și acum refaceți André și veniți cu un single nou și un videoclip. Marți, 9 iulie, aveți și lansarea oficială...

Piesa se numește “Reset la inimă” și este compusă de Vlad Manolache, Ionuț Bacula, Victor Bourosu, Silviu Păduraru (Deepside Deejays). Videoclipul s-a filmat în Grădina Botanică și la Kentauros. A fost foarte tare, dar pe lângă distracție, care a fost spre final, pentru că suntem supersârguincioase, ne-am relaxat la ultimele cadre, ne-am făcut treaba superprofi. E vorba și de experiență. Suntem în domeniu de 20 de ani.

În clip sunt și celebrele voastre mișcări de dans?

Sunt și celebrele mișcări în clip, au rămas în mintea tuturor!

V-ați reunit doar pentru o vară sau este ceva de lungă durată?

Vorbim de reunirea trupei André pentru o perioadă determinată, nu este vorba de o colaborare de lungă durată. A fost cerere pe piață, poate și presiunea fanilor, a celor care ne-au întrebat în toată perioadă asta, am primit mesaje că le e dor de piesele noastre, după 20 de ani le mai ascultă încă, ne-au rugat, ne-au implorat…

Ce simțiți voi două, tu și Andreea Bălan, față de acest proiect?

În ultima perioadă am început să stau iar cu Andreea foarte mult, avem repetiții, sincroane, band. Am văzut că ne completăm extraordinar de bine, lucru pe care nu l-am simțit atunci, fiind foarte mică, nu l-am realizat. Suntem în continuare complet diferite, ne completam foarte tare, nu mă așteptăm la lucrul asta! Chimia a fost între noi și atunci, nu mă așteptam însă să ne completăm atât de tare, să înceapă Andreea o idee și să o continui eu sau invers. Nu îmi vine să cred lucrul asta, m-a surprins, unde nu poate ea, pot eu și invers.

În ce formulă o să apăreți în fața publicului acum?

E clasic! Formula André – Capitolul 2, va fi cu Petrișor Ruge, cu band, cu dansatori și dansatoare și cu noi două.

Care a fost impactul fanilor când ați anunțat revenirea?

Deja s-a stabilit primul concert, pe data de 16 iulie, Baeram, la Arenele Romane, la fix o săptămână de la lansare. Reacția fanilor a fost una extraordinară. Ne-a dat emoție și stare de bine și noi suntem nerăbdătoare, suntem emotive, știm că toată lumea și-a dorit chestia asta. Am fost curioase legat de reacția publicului, a fost extraordinar de bine, nu mai avem răbdare. Prima persoană cu care vorbesc dimineața este Andreea Bălan, în jur de 7-8 dimineața. Nu mai dormim noaptea, avem mari emoții și abia așteptăm revederea cu fanii și publicul.

Ce spune Sienna, fetița ta, de acest lucru?

Sienna nu poate simți această febră din păcate. Ea este în America, dar este foarte încântată pentru că mama și nașa ei cântă împreună, ea neștiind totuși despre ce este vorba. Mi-a zis așa: “Ma simt super mândră și fericită pentru că atât tu cât și nașa mea sunteți artiste!”. M-a mișcat foarte tare!