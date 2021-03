The Motans lansează „Povestea unui naufragiat”

După ce a cucerit topurile cu numeroase piese, The Motans revine cu un nou single însoțit de videoclip, „Povestea unui naufragiat”.

„«Povestea unui naufragiat» este o piesă pe care am scris-o înaintea piesei «Insula», acestea două fiind legate între ele ca și concept și poveste. Este o piesă în stilul clasic The Motans. Știu că de obicei în comunicare artiștii și compozitorii iubesc să spună despre ce e piesa, ei bine, eu nu sunt un mare fan al acestui obicei. Cred că fiecare om înțelege în felul său orice melodie sau vers, pentru că fiecare dintre noi are experiențe de viață diferite. Tot ce îmi doresc de la această piesă e să placă ascultătorilor noștri. That's all, totul trebuie să fie simplu”, a spus Denis Roabeș - The Motans.

Piesa a fost compusă de către Denis Roabeș, Alexandru Cotoi, Sebastian Barac și Marcel Botezan, versurile îi aparțin lui Denis Roabeș, iar producția este semnată de Alexandru Cotoi, Sebastian Barac și Marcel Botezan.

Clipul este realizat de Spoială Brothers și The Motans, regia îi aparține lui Arcadie Spoială, DOP a fost Arcadie Spoială, iar de edit și colorizare s-a ocupat Cojocaru Pavel. Cast-ul este format din Arnaut Anna, Blanari Arina, Cozaciun Anastasia, Demciuc Tatiana, Bucsan Rodica, Peioglo Marina, Vasilachii Cristina, Viorelia Buruiană, Inga Dandara, Margarita Parfonova și Casianic Anastasia.

