"Tocurile", piesa lansată de Anda Adam în săptămâna în care este fermier șef la Ferma!

Miercuri, 30 septembrie, Anda Adam, fermierul șef al săptămânii a lansat o nouă piesă, în colaborare cu Shift. Piesa “Tocurile” vine în întâmpinarea unei colaborări pe care Anda Adam și-a dorit-o de mult timp.

“Aveam în gând o persoană pe care o găsesc perfectă pentru această colaborare, și anume Shift. Un artist talentat, căruia i-a plăcut piesa și a acceptat să lucrăm împreună. El a avut o piesă pe locul I multe săptămâni, denumită "Sus pe toc", ceea ce m-a bucurat și mai mult în momentul în care a acceptat propunerea mea”, a declarat Anda.

Fie că vorbim despre videoclipuri cu teme diferite sau de show-uri și concepte inedite, coregrafii spectaculoase, Anda Adam reușește cu fiecare apariție să creeze o imagine unitară. Single-urile lansate până în prezent au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube, iar colaborările avute au impresionat publicul de fiecare dată.

Despre piesa Tocurile, Anda declară: “Piesa mă reprezintă 100% în totalitate, întrucât ador tocurile și sunt de părere că o femeie este cea mai sexy atunci când poartă tocuri. Sunt obsedată să am unghiile mereu îngrijite, tocmai de aceea, cred că o pereche de sandale fine vor pune în evidență picioarele cu o pedichiură impecabilă.”

Muzica le aparține lui Stoica Mario și Claudiei Ligia Suteu, iar textul lui Stoica Mario, Claudiei Ligia Suteu și Istrate Gabriel. Iar, clipul este în regia lui Alex Ceaușu, reușind din nou să ne suprindă cu un scenariu plin de energie bună ce se îmbină perfect cu melodia: un pat ce plutește pe apă.

Odată cu lansarea clipului, Anda ne-a oferit și un scurt interviu, exclusiv pentru protv.ro.

1. Că ”poate fata” ne arăți constant, iar săptămâna aceasta ai demonstrat că reușești și ca fermier șef. Poate fata să fie la puternică și când e pe tocuri?

Da, cu siguranță, fata poate și pe tocuri. Să vă povestesc ceva, când eram însărcinată, am cântat până în luna a 8a pe aceleași tocuri pe care le foloseam și înainte, unele de 15 cm cu platformă! Deci, fata poate și pe tocuri, no matter what!

Doar la sală ar fi mai greu pe tocuri și nici nu ar fi corect, din punct de vedere sportiv, dar dacă mi-aș propune, aș reuși!

2. Primele imagini din clip s-au văzut în Ferma, în materialul tău de prezentare. Cum a fost în ziua respectivă, știm că erai aproape de plecarea în competiție?

Așa este, am filmat chiar înainte de plecare. Aveam piesa gata de 2 luni și nu voiam să amânăm mult lansarea ei. Am stabilit ziua cu Alex Ceaușu, tocmai pentru a fi liniștită că las totul acasă pregătit pentru ca echipa mea să se poată ocupa de tot ce ține de cariera mea.Mie îmi place să fac totul la timp, tratez totul cu mult profesionalism.

Mă bucur că primele imagini cu mine, de la clip, au fost filmate chiar alături de echipa PRO pentru emisiune și cei de acasă le-au putut observa încă din primele ediții Ferma. Ne-am distrat copios. Îmi amintesc că săream cu tocurile în mână, pe un pat, dar nimeni nu putea ajunge aproape de mine pentru că eram înconjurată...de apă )!

3. Filmările pentru clip-uri nu sunt deloc ușoare...dar ce alegi? Munca în Ferma sau 18 ore de filmare la un clip nou?

Poate lumea crede că pentru un clip lucrurile sunt foarte simple: cânți piesa de câteva ori și ai plecat acasă. Ei bine, nu este deloc așa.

Când ai de realizat un videoclip, efortul este foarte mare, cam stai nemâncat pentru că pauze de masă nu prea ai cum să îți iei: fiecare minut care trece impactează costurile (echipamentele închiriate, de exemplu). Este un tur de forță o astfel de filmare, iar fiecare își dă silința pentru a se asigura că lucrurile ies aproape de perfecțiune.

Iar dacă ar fi să aleg, deși uneori poate durează chiar mai mult decât o zi de muncă în fermă (au fost clipuri la care am filmat și peste 18 ore), aș alege să filmez un videoclip pentru că acolo mă regăsesc eu ca și persoană. Sunt mult mai implicată emoțional acolo, cred că așa se observă și menirea mea.

Probabil mie mi-a fost dată sarcina de a transmite mesaje pentru oameni, emoții, de a-i face uneori să râdă, alteori să plângă. Cu siguranță numărul de ore de muncă nu contează, când îți place atât de mult ceea ce faci!