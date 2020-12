Trupa sud-coreeană BTS a înregistrat un nou record. Ce videoclip a atins 100 de milioane de vizualizări

Anul 2020 a fost unul glorios pentru trupa de K-pop sud-coreeană BTS. După ce au obținut patru trofee la la MTV Europe Music Awards (EMA), melodiile lor continuă să adune milioane de vizualizări pe Youtube.

În luna august, BTS a lansat ”Dynamite”, un single cântat pentru prima dată în limba engleză, cu un mesaj motivațional, într-un an marcat de pandemie. Melodia a avut un succes nemaipomenit la public, astfel încât BTS a devenit prima trupă coreeană care a debutat pe locul 1 în topul ”Billboard Hot 100” din SUA. Pe Youtube, videoclipul piesei a adunat rapid peste 100 de milioane de vizualizări, în câteva luni, iar în prezent înregistrează aproape 700 de milioane.

Mai nou, o altă melodie a trupei, lansată în 2018, a atins 100 de milioane de vizualizări. Este vorba despre piesa ”Make It Right”.





BTS are cel puțin 10 piese care au depășit 400 de milioane de vizualizări. Pe primul loc se situează videoclipul ”DNA”, care strâns deja peste 1 miliard de vizualizări.





La MTV Europe Music Awards 2020, BTS a câștigat titlul de ”Cel mai bun grup” pentru al treilea an consecutiv, învingân alte trupe populare, precum: 5 Seconds of Summer, BLACKPINK, Chloe x Halle, CNCO și Little Mix.



Pe 10 decembrie, Revista Time a oferit trupei BTS titlul de ”Cel mai bun artist al anului 2020”.





Sursă foto: Getty Images

