Turneul sub formă de hologramă al lui Whitney Houston va avea loc în 2020

Turneul cântăreţei Whitney Houston sub formă de hologramă, deja anunţat de moştenitorii artistei în primăvara anului trecut, va începe în ianuarie 2020, anunţă revista Rolling Stone.

Intitulat "An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour", seria de concerte va începe în Mexic, înainte de a traversa Europa.

"Whitney nu mai este cu noi, dar muzica ei va trăi pentru totdeauna", a explicat Pat Houston, cumnata şi fostul manager al cântăreţei, care este principalul administrator al moştenirii. "Ştim că am luat cea mai bună decizie asociindu-ne cu Base (societatea care a conceput turneul) pentru că înţelege cât de important să produci o hologramă excepţională. (...) Fanii ei merită totul pentru că ea a oferit tot ce a avut mai bun".

Dansatori şi un grup vor fi live pe scenă. Spectatorii vor auzi cele mai cunoscute piese ale lui Whitney Houston, precum "I Will Always Love You", "I Wanna Dance With Somebody" şi "Higher Love".

O primă imagine a hologramei a fost prezentată pe site-ul revistei Rolling Stone.

După câteva date de concert în Mexic, între ianuarie şi februarie, spectacolul va avea loc în Anglia, Scoţia, Irlanda, Belgia, Elveţia, Austria, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia şi Ucraina, înainte de a se încheia pe 3 aprilie în Belarus, scrie news.ro

Un turneu nord-american ar trebui să aibă loc în Statele Unite în toamna lui 2020.

Whitney Houston a șocat lumea în 2012, cand a murit de supradoza de droguri. Celebra cântăreață avea doar 48 de ani și avea probleme cu consumul de alcool și substanțe interzise. Ea a fost găsită moartă în cada unei camere de hotel din Beverly Hills.



