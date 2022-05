Ucraina a câştigat Finala Eurovision 2022! Ce promisiune puternică a făcut președintele Zelensky după ce a aflat vestea

Ediția cu numărul 66 a concursului Eurovision Song Contest s-a încheiat cu victoria Ucrainei, reprezentată de Kalush Orchestra, cu piesa „Stefania” (631 de puncte).

Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a felicitat Kalush Orchestra, spunând că curajul Ucrainei ”a impresionat lumea”.

Într-o postare pe Instagram, acesta a promis să găzduiască Eurovisionul într-un Mariupol ”liber, reconstruit și liniștit”, referindu-se la orașul care este în mare măsură sub control rusesc.

wrs, reprezentantul nostru în concurs, a dus „Llamame” pe locul al 18-lea în clasamentul final ESC 2022, cu un total de 65 de puncte.

„Sunt recunoscător şi mândru pentru acest moment. Recunoscător celor care au fost alături de mine, în echipa României, şi mândru pentru că am muncit extrem de mult şi am reuşit să-mi reprezint ţara la nivel înalt! La fel ca orice sfârşit, este un nou început. Am numeroase proiecte în lucru, dar aventura Eurovision va rămâne mereu un moment special în inima mea. Vă mulţumesc pentru că aţi fost alături de noi!”, a declarat wrs la finalul evenimentului.

Moldova, reprezentată de Zdob și Zdub, alături de frații Advahov, a ieșit pe locul 7.

Podiumul a fost completat de Marea Britanie, cu „SPACE MAN” interpretată de Sam Ryder (466 de puncte) şi de Spania, cu „SloMo”, interpretată de Chanel (459 de puncte).





Clasamentul final Eurovision 2022





1. Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania

2. Marea Britanie: Sam Ryder – SPACE MAN

3. Spania: Chanel – SloMo

4. Suedia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

5. Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

6. Italia: Mahmood & Blanco – Brividi

7. Republica Moldova: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

8. Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

9. Portugalia: MARO – Saudade, Saudade

10. Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

11. Regatul Țărilor de Jos: S10 – De Diepte

12. Polonia: Ochman – River

13. Estonia: Stefan – Hope

14. Lituania: Monika Liu – Sentimentai

15. Australia: Sheldon Riley – Not The Same

16. Azerbaidjan: Nadir Rustamli – Fade To Black

17. Elveția: Marius Bear – Boys Do Cry

18. România: WRS – Llámame

19. Belgia: Jérémie Makiese – Miss You

20. Armenia: Rosa Linn – Snap

21. Finlanda: The Rasmus – Jezebel

22. Cehia: We Are Domi – Lights Off

23. Islanda: Systur – Með Hækkandi Sól

24. Franța: Alvan & Ahez – Fulenn

25. Germania: Malik Harris – Rockstars