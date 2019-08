UNTOLD 2019. INTERVIU Nicky Romero: ”De fiecare dată când pun această piesă, lumea plânge”

Nicky Romero este unul dintre DJ-ii care au încins atmosfera pe scena festivalului de la UNTOLD 2019.

Nicky Romero, pe numele real Nick Rotteveel van Gotum, este un faimos DJ și producător olandez muzical. Acesta are la activ colaborări cu Tiësto, Fedde Le Grand, David Guetta, Calvin Harris sau Avicii.

Într-un interviu exclusiv pentru protv.ro, Nicky Romero a dezvăluit reporterului Cătălina Oprea: ”Publicul e minunat. N-am mai fost aici, e prima oară când sunt la Untold, publicul a fost implicat. E un festival atât de mare!”.

Nicky Romero a vorbit și despre relația sa de prietenie cu Avicii: ”Știu că dacă pun ”I could be the one” de Avicii, piesa pe care am scris-o cu el în 2011, voi avea un vibe special. El nu mai e printre noi. De fiecare dată când pun această piesă, lumea înnebunește, plânge. Este un moment unic”.

