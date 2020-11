VAMAFEST, primul festival digital din România. Tudor Chirilă: "E un moment oportun să fim alături de publicul nostru"

VAMA, una din cele mai iubite trupe pop-rock din România, va susține primul festival digital din România - un maraton de muzică, educație și storytelling în stilul consacrat deja al membrilor formației.

Peste cincizeci de cântece adunând șapte ore de muzică din repertoriul VAMA și Vama Veche (unele dintre ele interpretate în premieră în această formulă) organizate în sesiuni întinse pe 2 zile, ateliere de instrument sau vocal coaching ale membrilor formației, dezbateri și povești desprinse din experiența profesională a trupei, concursuri sau testimoniale toate sub umbrella VAMAFEST, un eveniment infuzat de UNTOLD cu arome intense de festival!

VAMAFEST se va desfășura în zilele de 27 si 28 noiembrie. Cele trei direcții ale festivalului sunt #vamaliveshow, #vamaeducatie, #vamastorytellling, ele fiind desprinse din pasiunile și experiențele profesionale și sociale ale celor cinci membri ai formației: Tudor Chirilă - voce, Eugen Caminschi - chitară, Gelu Ionescu - clape, Dan Lucian - bas și Lucian “Clopo” Cioargă - tobe.

Festivalul digital este organizat pe sesiuni de muzică și module de educație și storytelling sub formă de ateliere și dezbateri pe tot parcursul celor două zile. Programul complet al festivalului poate fi găsit pe www.vamafest.ro.

Activitățile celor două zile vor putea fi urmărite live pe paginile de facebook VAMA (www.facebook.com/VamaMusic) și Tudor Chirilă, (www.facebook.com/TudorChirilaOfficial) și pe Kiss FM. Prima zi a festivalului va culmina cu un show live pe PRO TV, începând cu ora 00:30, unde trupa VAMA va organiza un KARAOKE SHOW cu cele mai iubite piese VAMA și va mai susține un recital “best of” cu invitați surpriză. Unul din momentele speciale din sesiunile #vamaliveshow va fi recitalul cu fragmente din opera rock “Am să mă întorc bărbat” care o va avea ca invitat special pe Irina Rimes.

“În aceste vremuri complicate am avut surpriza să găsim timp pentru lucruri pe care nu puteam să le facem înainte de Pandemie. Cum ar fi să adunăm toate pasiunile și muzica noastră la un loc. Așa s-a născut conceptul VAMAFEST. O umbrelă pentru pasiunile VAMA. Concertele noastre aveau o limită de timp, fie că era vorba de un festival, un club sau alt context. Dar noi avem muzică cât pentru 10-15 ore de concert. S-a născut astfel, firesc, ideea unui festival în care să oferim publicului acces la toate piesele pe care nu am apucat să le cântăm prin concerte, fie că e vorba de Vama sau Vama Veche. Și pe care publicul ni le-a tot cerut. Tot firesc a apărut ideea de a organiza ateliere ale membrilor formației pentru că avem convingerea că educația în 2020 nu se mai întâmplă doar la școală, ci oriunde în societate există oameni care vor să împărtășească din ce au învățat. Apoi, poveștile sunt una din cele mai vechi forme de educație, iar la capitolul ăsta Vama stă binișor. Avem ce povesti despre profesia noastră:). Și pentru că toate trebuiau să poarte un nume, i-am zis VAMAFEST. E un moment oportun să fim alături de publicul nostru, avem nevoie să le spunem că suntem aici, că existăm, că dincolo de restricțiile impuse avem încă șansa să ne conectăm și să le oferim într-un singur eveniment mai mult decât am putut s-o facem până acum. VAMAFEST nu este doar un eveniment pentru fanii noștri, ci pentru oricine vrea să învețe ceva nou dintr-o experiență mult mai intensă decât un simplu concert. VAMAFEST este un festival. Vă așteptăm să vă potolim setea :). Și, mai important, să ne distrăm :). Pentru că te poți lăsa folosit de pandemie sau s-o folosești tu pe ea. Noi am ales varianta a doua. Ar fi nedrept dacă aș încheia această declarație fără a mulțumi sponsorilor noștri care cred în acest proiect, prietenilor de la UNTOLD și partenerilor care aleg să amplifice această încercare frumoasă care ne-a adunat pe toți”, a declarat Tudor Chirilă.

Anul 2020 a însemnat pentru industria de evenimente din întreaga lume o pauză în întâlnirile cu fanii. În acest context, UNTOLD a organizat două producții transmedia de succes, OVERNIGHT și SPARKS OF MAGIC, la care s-au uitat peste 2 milioane de oameni din țară și din străinătate, iar trupa Vama a organizat ABSOLVIRUS PARTY, o întâlnire digital dedicată absolvenților de liceu, care în acest an nu s-au putut bucura de balul de absolvire.

Parteneriatul dintre trupa VAMA și festivalul UNTOLD a început în 2016, când organizatorii l-au invitat pe solistul trupei, Tudor Chirilă, să susțină campania BAC DE 10, Tudor fiind o voce puternică și atunci când vine vorba de educație. Un an mai târziu, în 2017, întreaga trupă a susținut această campanie și, mai mult decât atât, fanii au putut să îi vadă pe mainstage-ul UNTOLD, când VAMA și-a lansat primul album în limba engleză “Better”. În 2018, trupa Vama a concertat și pe scena principală a festivalului Neversea, an în care a susținut, din nou, campania BAC DE 10.

,,Prietenia dintre UNTOLD și trupa VAMA s-a născut natural și a crescut în fiecare an, din 2016 și până în prezent, adăugând anual câte o colaborare, câte o idee pe care am dezvoltat-o împreună. Chiar dacă în acest an nu am reușit să ne vedem fizic la festivaluri, ne-am păstrat promisiunea de a fi alături de fani și iată că reușim să mai aducem un proiect, dedicat iubitorilor de muzică. Sunt convins că publicul se va bucura de întâlnirea cu VAMA, că vor afla lucruri nemaiauzite despre băieți, că vor învăța ce înseamnă munca și eforturile unui artist și, nu în ultimul rând, se vor simți mai aproape de bucuria și emoția festivalurilor preferate”, a declarat Edy Chereji, Director de Comunicare UNTOLD &Neversea.

Alături de UNTOLD, VAMAFEST este susținut de BCR, KAUFLAND, Dr. OETKER, Finlandia și Neversea.

Vezi și VIDEO: FERMA. În Plus, episodul 30: Andreea Antonescu, declarații surprinzătoare despre Elena Chiriac