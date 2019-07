VIDEO Cardi B și-a aruncat peruca de mii de dolari în public. Ce au făcut fanii cu ea

O excentrică fără egal, cântăreața americană Cardi B și-a scos de pe cap peruca în timpul unui concert susținut la Londra și a aruncat-o în public.

Cardi B a oferit un nou show incendiar, în weekend, în cadrul unui festival de muzică găzduit de Londra. În timpul unei piese, artista rap și-a scos peruca și a aruncat-o în mulțime, spre deliciul fanilor ei. Ulterior, Cardi B și-a implorat fanii să-i restituie accesoriul vestimentar, care ar costa o mică avere.

Conform stilistului ei, peruca pe care Cardi B a purtat-o în timpul concertului de la Londra valorează „câteva mii de dolari”. Dacă adăugăm și faptul că ea a fost purtată de Cardi B, valoarea perucii este considerabil mai mare.

Însă, aceste detalii nu au contat pentru fanii cântăreței, care au distrus, aprent intenționat, accesoriul vestimentar. Vezi video mai jos!

