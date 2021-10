VIDEO Dwayne Johnson a debutat în muzică și a ajuns number one în trending

După o carieră de invidiat în wrestling, încasări record în actorie și succes nebun în afaceri, Dwayne Johnson a dat-o pe muzică și a cucerit internetul. „The Rock” a făcut echipă cu Tech N9ne și a ajuns number one pe YouTube cu piesa rap „Face Off”.

Dwayne „The Rock” Johnson și-a făcut debutul în muzică cu un hit de zile mari la care a lucrat cu artistul Aaron Dontez Yates, care activează sub numele Tech N9ne. Piesa Face Off a ajuns pe locul 1 în trending pe YouTube, caregoria muzică, iar clipul are azi peste 3,1 milioane de vizionări.

„Piesa noastră e tare de tot”, a scris The Rock pe Instagram, sărbătorind succesul alături de fanii săi.

Într-un interviu acordat publicației Variety, Johnson a dezvăluit că muzica a fost, cumva, mereu în atenția sa.

„Iubesc muzica. Întotdeauna, în filmele mele, când pot să adaug ceva elemente muzicale, fac asta”, s-a confesat starul american.

Face Off este un single la care actorul a colaborat cu artistul Tech N9ne, cel mai de succes rapper care se reprezintă singur, Joey Cool și King Iso.

Dwayne Johnson are mulți prieteni în industria rap care l-au curtat intens pentru o colaborare. Însă, se pare că a fost sensibilizat de Tech N9ne, un muzician care a lansat până acum 15 albume. Ultimul, ASIN9NE, a fost scos pe piață în urmă cu câteva zile.

