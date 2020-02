Vlăduța Lupău, cadou inedit pentru soțul ei: i-a dedicat piesa „Clipa fericirii”

La daor 25 de ani, Vlăduța Lupău este una dintre cele mai cunoscute artiste din folclorul românesc, iar la finalul anului trecut ea a decis să-și unească destinele cu partenerul ei, fotbalistul Adrian Rus de la CFR Cluj.

În ziua în care sportivul a împlinit 26 de ani, adică pe 12 februarie 2020, Vlăduța Lupău a decis să-i facă acestuia un cadou inedit și a postat pe YouTube videoclipul melodiei „Clipa fericirii (dansul mirilor)”, în care apar cadre de la nunta lor.

„De ziua soțului meu am dorit să îi fac un cadou pentru veșnicie. Așadar, am ales una din cele mai frumoase melodii de dragoste și am luat cele mai frumoase imagini din ziua nunții noastre. Mi-ar plăcea ca viitorii miri să aleagă această piesă atunci când fac primul dans de familie - dansul mirilor! Totodată, prin acest nou videoclip am dorit să vă satisfac și vouă curiozitatea de a afla cum a fost în ziua respectivă pentru noi”, a scris Vlăduța Lupău în descrierea clipului.

foto: Instagram Vlăduța Lupău; YouTube

