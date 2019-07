What’s UP cere ajutor la „Petrecerea Burlacilor”

What’s UP este la „Petrecerea Burlacilor”, un party desprins parcă din filmele de la Hollywood.

Pe o plajă pustie, cu flashback-uri și „amintiri” în ghiozdan, What’s UP caută ajutor în cel mai nou clip al său, regizat de Iulian Moga.

“Trăiește-ți prezentul curat, fantomele trecutului te vor urmări toată viața” este mesajul pe care artistul dorește să-l transmită. Piesa „Petrecerea Burlacilor” este compusă și produsă de What’s UP, Roland Kiss, Șerban Cazan, Florin Boka și Juno în studiourile HaHaHa Production și se va regăsi pe primul album al artistului, „Povestea inimii”. Single-ul marchează un nou început în cariera artistului împreună cu HaHaHa Production, alături de care Whatzy pregătește noi surprize și colaborări.



De-a lungul timpului, What’s UP a cucerit topurile cu hituri precum „Bine”, „Taxi” și „La tine”, care au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube. Anul trecut a fost pentru What’s UP unul plin de lansări: “Ora 2″, “Hana”, lansată de Ziua Îndrăgostiților, apoi “Iartă-mă, mamă”, urmat de “Doare” și “Cu tine pe mine”. Anul acesta, de ziua sa, What’s UP a lansat alături de JO „CuBANii”, o piesă manifest despre puterea banilor și indiferența pe care oamenii o au față de lucrurile cu adevărat importante.

