What’s UP și Rashid au lansat un nou single, „Ploaia”

După ce a colaborat cu Andra pentru „Ține-te bine”, What’s UP lansează alături de Rashid o nouă piesă și vine cu „Ploaia”, un single compus de către cei doi artiști împreună cu Alex Velea.

O coproducție Cat Music și Golden Boy Society,„Ploaia” este însoțită de un videoclip regizat de către Ciolpan și produs de către Lucas Art Film.

„Ploaia" este o piesă tare dragă mie pentru că este compusă de Alex Velea, un om foarte talentat al cărui fan sunt de când aveam 15 ani. Acum am 30, practic a trecut jumătate de viață de atunci și îi mulțumesc pentru că am onoarea să lucrez cu el și cu fratele lui de suflet, Rashid, al cărui fan sunt tot de 15 ani ????”, spune What’s UP.

„Am compus piesă împreună cu Alex Velea și cu What’s UP, este o piesă sensibilă, de despărțire, care a venit cumva natural la momentul respectiv”, adaugă Rashid.

De-a lungul timpului, What’s UP a cucerit topurile cu hituri precum „Bine”, „Taxi” și „La tine”, care au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube. Anul trecut a fost pentru What’s UP unul plin de lansări: „Ora 2″, „Hana”, lansată de Ziua Îndrăgostiților, apoi „Iartă-mă, mama”, urmat de „Doare” și „Cu ține pe mine”.

Anul acesta, de ziua să, What’s UP a lansat alături de JO „CuBANii”, o piesă manifest despre puterea banilor și indiferență pe care oamenii o au față de lucrurile cu adevărat importante. A urmat apoi „Petrecerea Burlacilor” și „Ține-te bine”(alături de Andra).

Înainte de a-și începe carieră solo, Rashid s-a remarcat prin hituri de succes precum „Unde e ea”, „Dacă aș putea” și „Te-am văzut”, lansate alături de trupa craioveană C.I.A.. Din 2014, Rashid și-a pornit carieră solo și a lansat până în prezent single-uri de succes precum „Alerg” (împreună cu Alex Velea și Cabron), „Lefter Popescu”, „Regina Balului” (alături de Criss Blaziny), „La furat” (alături de Lino Golden) și „Ceartă-mă, dar iartă-mă”.