„Amândouă” în premieră: Bia și Betty Blue lansează un nou single

Bia și Betty Blue sunt recunoscute pentru talentul muzical și aparițiile spectualoase pe care le-au avut de-a lungul timpului. Cele două artiste colaborează pentru prima oară și lansează „Amândouă”, o piesă destinată celor care nu știu să valoreze unul dintre cele mai frumoase sentimente din lume: iubirea.

Compusă de către Șerban Cazan alături de Gabriel Stănoiu și Vizi Imre în studiourile HaHaHa Production, „Amândouă” este un single ce îi vizează pe cei care nu vor să aleagă și decid să rănească două inimi pentru binele lor.

Clipul le prezintă pe cele două artiste ca două femei puternice, care aleg să treacă peste dezamăgirea provocată de cel care a ales să le înșele încrederea și să privească înainte, spre un nou drum, unul din care el nu va mai face parte.

„Întotdeauna ne-am dorit să cântăm împreună și în sfârșit visul nostru s-a împlinit. Ne-am jucat împreună când eram mici, am petrecut mult timp împreună, am devenit foarte apropiate, iar piesa asta este rezultatul relației noastre. Pentru «Amândouă» am colaborat cu Șerban Cazan și echipa de la HaHaHa și sunt super mândră de cum a ieșit. Sper să vă placă și să o ascultați cu placere", spune Bia.

„Sunt extrem de fericită că am ajuns în punctul în care eu și Bianca cântăm împreună. Am crescut împreună, am visat împreună și acum luptăm amândouă pentru visurile noastre! Sunt mândră de femeia în care se transformă și mă bucur că pot să-i fiu alături. Mi-aș dori ca toate femeile să se susțină una pe cealaltă și să ștergem ideea de competiție și invidie între femei din mentalul colectiv", povestește Betty despre colaborarea cu Bia.

