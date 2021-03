„Amintiri” cât o mie de cuvinte: Andreea Bălan lansează un nou videoclip

Ziua de 4 martie este una foarte specială pentru Andreea, așa cum este și single-ul „Amintiri”. De ziua Clarei, una dintre cele două fiice ale ei, artista lansează o baladă sensibilă cu un videoclip emoționant, plin de amintiri primite de la fani și nu numai.

„Amintiri” surprinde cele mai frumoase momente din viață, de la prima întâlnire, primul concert, prima poză făcută împreună, chiar și primul „Te iubesc”. Single-ul este compus de către Ionuț (Papu) Bacula și Vlad Manolache, alături de care Andreea a colaborat și pentru piese precum „Inimă de fier”, „Am crezut în basme”, dar și „Poveste de toamnă”, o melodie despre noi începuturi și despre curajul de a depăși momentele dificile.

Citește și

„Pentru mine, ziua de 4 martie este foarte importantă deoarece este ziua în care am dat viață și totodată ziua în care m-am renăscut și mi s-a dat o a doua șansă. Și de aceea vreau ca în fiecare an, pe 4 martie, să lansez o piesă de suflet. Anul trecut am lansat «Inimă de fier», melodie care mă reprezintă și îmi dă putere, iar anul acesta lansez «Amintiri», o piesă foarte emoționantă, care spune povestea copilăriei și adolescenței noastre“, povestește Andreea.

Clipul o prezintă pe artistă în fața unui album plin de momente importante atât din viața publicului, cât și a ei. Regizat de Dan Petcan, videoclipul adună cele mai mari emoții și bucurii trăite de fanii de pretutindeni care au trimis poze. „Amintiri despre noi, îți mai aduci aminte? Amintiri cu noi doi cât o mie de cuvinte” sunt versurile care scot în evidență nostalgia și dorul acelor clipe care au reușit să umple o inimă cu fericire și care au rămas alături pentru totdeauna.

foto: PR Cat Music; Instagram Andreea Bălan

Pe VOYO.RO poți urmări emisiunile preferate cu 24 de ore în avans! Vezi și noua ofertă de filme și seriale, doar pe voyo.ro

Vezi și: Întrebarea Mesei Rotunde cu Andra Gogan: „... a fost o decizie proastă!”