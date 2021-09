„Iar am pus-o”, maneaua lui Florin Salam, se aude acum și în engleză! Cum o interpretează Dael Damsa

V-ați întrebat vreodată cum ar fi sunat piesa lui Florin Salam „Iar am pus-o” dacă ar fi fost cantată în altă limbă? Dacă sunteți curioși, Dael Damsa duce provocarea noului trend pe TikTok - manele în engleză la un alt nivel și lansează melodia „Yes I did it” care este un rework al piesei „Iar am pus-o”, piesă ce aparține lui Florin Salam.

După ce Dael Damsa a devenit viral pe TikTok în urma unui challenge pornit de el, prin care publicul era provocat să recunoască refrenul unor hit-uri provenite din genul balcanic manele sau muzică de petrecere, cum zic unii, dar cântate și interpretate în engleză, acesta duce trendul la un alt nivel, printr-un tiktok, fusion rework între piesa lui Florin Salam – „Iar am pus-o” și stilul pop trap interpretat de Drake, intitulat „Yes I did it”.

Acest video a ajuns viral în doar câteva zile de la postare, ajungând la peste 1 milion de vizualizări, cu 70.000 de aprecieri și mai mult de 1.000 de comentarii cu feedback pozitiv din partea publicului activ pe cea mai populară aplicație a momentului.

Între comentarii se regăsește și comentariul fiicei lui Florin Salam, Betty Blue care îi face o invitație lui Dael Damsa de a reface piesa împreună cu tatăl ei, întrebând oamenii dacă și-ar dori și ei această colaborare.

@daeldamsa Un fel de Salam x Drake - Yes I did it ♬ original sound - Dael Damsa

La cererea utilizatorilor aplicației, care și-au exprimat în nenumărate comentarii dorința de a asculta versiunea full a piesei, Dael Damsa lansează pe YouTube un video filmat în studio în care interpretează versiunea completă a melodiei „Yes I did it”, fiind primul artist român care a venit cu această idee de a face rework-uri într-o manieră fresh la aceste hit-uri atât de cunoscute românilor și de a le prezenta într-un mod cosmetizat, la un alt nivel, publicului ascultător de muzică din întreaga lume.

„Prin acest proiect mi-am dorit să demolez niște bariere, niște idei preconcepute legate de genul muzical manele sau muzică de petrecere, fiindcă românii sunt cumva situați în două tabere când vine vorba despre acest gen muzical, asta în ciuda faptului că majoritatea românilor ascultă manele asumat sau neasumat, pe bune sau în mod ironic. Vreau să arăt ca dincolo de forma de interpretare și de prezentare, strict caracteristice genului muzical cu care putem să fim pro sau contra, indiferent dacă suntem ascultătorii acestui stil muzical sau nu, majoritatea interpreților care provin din această zona sunt înzestrați nativ cu niște calități și aptitudini muzicale demne de invidiat. Muzica, dincolo de aparențe, este o energie care poate atinge inimi în toată lumea, este de fapt limbajul universal al omen