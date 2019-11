„This Is How (We Want You To Get High)" este cea mai nouă melodie care apare de la George Michael

Piesa "This Is How (We Want To Get High", prima piesa lansată în 7 ani de la George Michael, încheie maiestuos filmul „Last Christmas”, o producţie inspirată de muzica lui George Michael şi Wham!

George Michael a lăsat moştenire întregului mapamond o serie de melodii excepţionale, incluzând track-ul de Crăciun, piesă de referinţă în fiecare an, în playlisturile de peste tot.

Acum, după 35 de ani de când a lansat „Last Christmas”, o noua piesă vine să cucerească inimile fanilor. „This Is How (We Want You To Get High) este o piesă compusă şi produsă de către George Michael şi James Jackman.

„This Is How (We Want To Get High) beneficiază de un hook seducător, marca George Michael. Piesa a fost înregistrată la începutul anului 2012, iar producţia finală a fost terminată în 2015. Versurile, scrise de către George, punctează câteva dintre „bolile” societăţii.

Track-ul va fi inclus în filmul „Last Christmas”, o comedie romantică lansată de Universal Pictures. Filmul a fost inspirat de hitul lui Wham!, iar soundtrack-ul oficial include 3 melodii de la Wham! şi 12 cântece din cariera solo a lui George Michael. Regizorul filmului, Paul Feig, descrie filmul ca „o scrisoare de dragoste adresată lui George”.

Productia „Last Christmas” are un scenariu realizat alături de actriţa Emma Thompson, care va fi prezentă şi în film şi va face echipa cu Emilia Clarke (Game of Thrones) şi Henry Golding (Crazy Rich Asians).

Emma Thompson l-a vizitat pe George Michael în 2013 pentru a-i prezenta ideea filmului, atunci primind şi binecuvântarea lui pentru a-l realiza.

În primăvara anului 2018, dupa discutii legate de ce melodii să fie incluse în film, Emma Thompson a ascultat în exclusivitate 4 melodii nelansate de la George Michael şi s-a îndrăgostit de „This Is How (We Want You To Get High), ale cărei versuri se potrivesc cu tema centrală din film.

Filmul „Last Christmas” va fi lansat în SUA pe 8 noiembrie şi pe 15 noiembrie în UK. Tot pe 8 noiembrie va apărea şi soundtrack-ul filmului.