Echipa Românii au talent pornește în căutarea concurenților sezonului 14!

Scena care face ca telespectatorii să creadă în spectacolul adevărat, care le oferă concurenților șansa de a străluci sub lumina reflectoarelor și care aduce în fiecare an surprize nemărginite... se pregătește pentru momentele unui nou sezon!

Și de această dată, toți cei care au muncit pentru talentul lor și care au decis să facă un pas în față își vor găsi locul! Românii au talent ajunge la sezonul 14!

Sezonul 13 s-a încheiat cu victoria lui Rareș Prisacariu, puștiul care a cucerit întreaga țară. ”Sunt foarte emoționat că am putut să dau o impresie bună și oamenii m-au votat. Nu mă așteptam să câștig. Am avut multe emoții și cred că am transmis. I-aș sfătui pe toți să vină la Românii au talent pentru că știu că toți au un har”, spunea acesta când a ridicat trofeul deasupra capului.

În luna septembrie, echipa de producție va merge prin țara în căutarea curajoșilor care vor să fie cunoscuți de cei de acasă: 10 septembrie, Iași (Hotel Unirea) și 17 septembrie, Cluj (Hotel Golden Tulip Ana Dome).

Pe 23 și 24 septembrie, la Hotel World Trade Center, în București va fi ultima oprire și ultima șansă pentru cei mai talentați să facă parte din distribuția celui de-al 14-lea sezon.

Cei mai iubiți prezentatori așteaptă cu entuziasm începerea filmărilor și îi încurajează pe toți să se înscrie! ”Abia așteptăm să vedem cum va fi sezonul 14. Înscrierile sunt în toi, dacă știți pe cineva talentat, trebuie să-l demascăm. Vă așteptăm cu mare drag”, spune Smiley. ”Pentru că toți suntem talentați, ne pricepem la ceva, îi rog pe cei care și-au descoperit talentul, să se înscrie în acest sezon. Haideți să ne cunoaștem, să ne bucurăm cu toții”, adaugă Pavel Bartoș.

Dacă vrei și tu, nu rata înscrierile pentru sezonul 14 al celui mai iubit show din România!