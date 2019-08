Viviana Sposub: "Am cântat operă și am făcut 12 ani muzică clasică!” Ce nu știi despre colega lui Cove și a Adelei 

5 lucruri inedite pe care nu le știi despre Viviana Sposub, de la Vorbește lumea: “ Am cântat operă și am făcut 12 ani de muzică clasică”

Viviana Sposub are 22 de ani, e plină de energie pozitivă și de sex-appeal, e mereu zâmbitoare și promite să îi ajute pe Cove și pe Adela Popescu în misiunea de a le face telespectatorilor PRO TV diminețile mai frumoase.



Într-un interviu acordat Pro Tv Plus, frumoasa Viviana a povestit lucuri surpinzătoare despre ea. Deși mulți ar asocia-o cu muzica modernă, tânăra a povestit că: "Am cântat operă și am făcut 12 ani de muzică clasică. În plus, am studiat și pian.” S-a gândit să urmeze Conservatorul, dar “tata mi-a spus să fac o meserie în care să stau la birou, dar nu am putut să stau departe de camere.”

