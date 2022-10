Cristi Mitrea și Radu Vlăduț, provocați să bea shake-uri: „Miroseau a hoit”. Ce tabăra va reuși să câștige

Probele devin din ce în ce mai dificile, iar concurenții sunt nevoiți să își adune toate puterile pentru a câștiga meniuri alese, în acest caz, supă de linte și crutoane. De data aceasta, din Tabăra Plăcerilor a fost nominalizat să bea Cristi Mitrea, iar din Tabăra Belelelor Radu Vlăduț.

„Mirosea a ceva îngrozitor. Era ceva din pește, ceva ce mirosea efectiv a vomă”, a spus Rdau Vlăduț.

Cristi Mitrea a reușit să bea cele trei pahare înntr-un timp record, câștigând astfel proba: „Le-am dat pe gât, am spart balonul, am luat cheia și am desfăcut lacătul”. Colegul din cealaltă echipă nici nu terminase de băut”.

VEZI MOMENTUL INTEGRAL MAI SUS