Încă un concurent cere să fie eliminat și strigă : „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

La doar o săptămână de când Răzvan Botezatu a cedat psihic și a cerut să fie scos din jungla dominicană, în această seară, de la ora 21:30, un alt concurent va decide că pentru el cursa s-a încheiat și va rosti fraza care-l va elimina pe loc din show-ul ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

Nu cele mai ascunse fobii, ci traiul în junglă, complet izolate, cu hrană limitată și fără confort, alături de alte persoane, cu obiceiuri și comportamente diferite, se pare că este motivul pentru care celebritățile cedează. În ediția de azi, vestea că un coleg de-al lor va cere să plece acasă, va aduce neliniște în cele două tabere.

”Nu sunt în cel mai bun punct al meu, am uitat că sunt un luptător. Am acceptat provocarea acestei emisiuni gândindu-mă că e mai mult legată de jocuri și de fobii, și mult mai puțin despre mine într-un spațiu cu oameni pe care nu-i cunosc și nu știu cum să reacționez. Vă invidiez că aveți puterea să rămâneți, vreau să rămâneți, dar pentru mine ultimele trei zile au fost un chin. Am început să am atacuri mari de anxietate și nu am știut să trec peste chestia asta, m-am luptat cu ea câteva zile. Cursa s-a încheiat! Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, va spune concurentul pentru care emisiunea se va termina astăzi.

Tot în această ediție, trei fete vor ajunge la jocul pentru eliminare, iar una dintre ele va pleca acasă după ce va pierde un joc care va ține de noroc. ”Eu n-am noroc, adică știu că n-aveam cum să dau, știu că nu sunt un om norocos. Tot ce am făcut în viața mea, am făcut prin muncă. Asta e! Mă scoate un zar, mă scoate! Nu voiam să plec, nu voiam să plec la noroc”, va spune aceasta.

Cine sunt cele două celebrități care-și iau rămas bun de la cel mai intens experiment al momentului, vedem astăzi, de la ora 21:30, la PRO TV.

Sunt celebru, scoate-mă de aici! – Jungla te cheamă!