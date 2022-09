Prima reacție a Marei Bănică după ce a părăsit competiția „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

Mara Bănică a fost cea care a părăsit în această seară competiția „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, deși își dorea enorm să rămână în show.

Vedeta a participat la jocul de eliminare alături de Ruxi și Anisia Gafton. Deși nu avea o problemă cu animalele din probă, faptul că a fost nevoie de noroc i-a îngreunat situația jurnalistei. Aceasta a oferit primele declarații după părăsirea celui mai captivant show:

„Îmi pare tare rău! Voiam să mai stau! Adică mă bucur că merg acasă la copii, dar voiam să mai stau. Am trecut prin toate emoțiile: am râs, am plâns, dar mi-a plăcut. Până la urmă suntem o pată de sânge care vorbește. M-am împins, m-am împuns, m-am certat, iar am râs... Asta e”, a spus ea.

