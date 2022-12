5 idei de manichiură pentru noaptea de Revelion

In perioada sarbatorilor, doamnelor acorda o importanta mai mare asepctului fizic. Cand vine vorba de manichiura, exista o tendinta pentru modelele de unghii festive, in ton cu sarbatoarea Craciunului, iar Revelionul nu este o exceptie. Iata cateva idei de manichiura pentru noaptea dintre ani.

In cadrul emisiunii Vorbeste Lumea, experta in manichiura, Catalina Stoica, a prezentat cateva propuneri inedite de manichiuri, care nu vor trece neobservate.

"Prima propunere este nuanta anului 2023, se numeste viva magenta, derivatii de fucsia, unul cu tenta mai spre lila, altele mai spre roz sau spre rosu. Ca sa fim in trend si sa fim in trend tot anul, e bine sa purtam in noaptea de Anul Nou culoarea anului respectiv.

Cea de-a doua manichiura este cea cu semnele reprezentative trecerii dintre ani si anume, desenam un ceas, de preferat pentru degetele mare, pe care il folosim cel mai mult pe ecranul telefonului (...), iar pe celelalte degete rezolutii, pe care ni le dorim pentru anul 2023".

Vezi restul ideilor de manichiura pentru Revelion in materialul video de mai sus.