Alex Delea: "Da, îmi doresc iubită! (...) Da, sunt la vârsta la care aș putea să fac copii"

Alex Delea a venit la Vorbește lumea și a povestit despre viața lui, dar și-a mărturisit și intențiile pentru sărbători și dorințele pentru 2023.

Plin de energie pozitivă, Alex Delea a afirmat:



"Sunt de la bine în sus!"

Pentru că purta un tricou cu poza unei fete frumoase, Supraviețuitorul a fost întrebat: "Ți-ai făcut tricou cu prietena ta?"

Amuzat, acesta a spus "Da", după care a mărtusirit: " Dacă tot nu am...Nu am!"







La întrebarea "Ăsta e modelul tău de fată?" (cel de pe tricou n.a), Alex Delea a spus:

"Nu ăsta! (...) Da, îmi caut iubită. (...) Nu am pretenții la culoarea părului...Nu am pretenții, dar totuși am pretenții.(...) Aș putea să am, dar nu am găsit-o! Da, caut iubită! (...) Nu vreau înaltă, 1, 70 e perfect. Cu forme! Nu trebuie să știe neapărat spaniolă, știu și eu pentru ea. Eu sunt bucuros că de sărbători sunt cu mama și cu mamaia. Și sunt bucuros că sunt în România, nu am mai făcut sărbătorile în România de mult timp. (...) Chiar nu știu dacă e ceva ce îmi doresc de Crăciun, ca și obiect. (...) Anul ăsta s-au întâmplat multe, dar da, nu am întâlnit persoana potrivită. Îmi doresc asta pentru 2023. (...) Sunt la vârsta la care aș putea să fac copii. Ador copiii, am telefonul plin, îmi fac viața mai frumoasă.(...) Eu nu pot să stau cu o persoană dacă nu îmi place sută la sută, trebuie să fie focul ăla mare."

FOTO: ALEX DELEA INSTAGRAM