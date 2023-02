Care este povestea Lorenei Vișan, influencerul cu 1 milion de urmăritori pe TikTok

Lorena Vișan este una dintre cele mai urmărite persoane din online, având pe TikTok un milion de urmăritori. Aceasta a venit în platoul Vorbește Lumea și a explicat cum a reușit să ajungă la acest număr impresionant de fani!

Lorena Vișan este o persoană extrem de apreciată în online. Deși munca ei pare una ușoară, roșcata a explicat care a fost traseul pe care l-a urmat pentru a ajunge în acest punct:

„Am început inițial în 2015, doar că nu m-am ținut atât de serios. Am postat două-trei TikTok-uri la două-trei luni, iar după am continuat cu Instagramul și YouTube-ul. Pe parcurs, când a venit pandemia, am zis că m-aș distra mai mult pe TikTok. Cam în doi ani jumate-trei am făcut un milion de urmăritori”, a spus ea.





Aceasta a răspuns unei curiozități pe care toți microinfluencerii o au: cum ajungi să fii remarcat pe TikTok.

„Secretul este să postezi zilnic, să postezi cam două-trei TikTok-uri zilnic. Dacă postezi unul la o lună nu o să te ia în seamă algoritmul TikTok-ului”, a continuat ea.

