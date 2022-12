Care este semnificatia anului 2023. Cifrele norocoase pentru noul an

Invitat pe platoul Vorbeste Lumea, numerologul Romeo Popescu a vorbit despre semnificatia anului 2023, dar si despre cifrele care vor aduce noroc in noul an.

Din punct de vedere numerologic, anul 2023 este un an de vibratie 7, care simbolizeaza cifra marei intelepciuni, dar si cifra singuratatii.

"Anul se anunta intr-o zona duala, ori o sa vedem oameni foarte intelepti, care au diplome, care si-au descoperit vocatia si unii care sunt singuri cuc, adica singuratatea o sa-i apese ca o forta pe cap, izolati", a dezvaluit Romeo Popescu.

Ba mai mult, numerologul Romeo Popescu ii atentioneaza pe oameni sa descopere in 2023 ceea ce le place in viata, intrucat 2022 a fost anul vocatiei, iar anul nou este anul propice pentru a pune in aplicare aceasta vocatie.

Cifrele norocoase in noul an sunt 5, 7 si 23, motiv pentru care Romeo Popescu ii sfatuieste pe oameni sa se comporte conform vibratiei acestor numere.

"5 este cifra stimei de sine, incearca sa ai o imagine si o stima de sine buna in fiecare zi. 7 este cifra intelepciunii, incearca sa nu mai repeti greselile din trecut. 23 este cunoasterea afectivitatii, adica sa fiu sincer in relatiile mele afective".

