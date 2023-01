Ce favoriți are Cătălin Zmărăndescu la Survivor România 2023: "S-ar putea să facă o surpriză frumoasă!"

În această seară, Daniel Pavel le va aduce telespectatorilor un nou sezon Survivor România . Cel mai așteptat reality show debutează la 20:30 pe PRO TV și poate fi urmărit și pe VOYO

Doi dintre concurenții sezonului trecut au fost astăzi invitați la emisiunea Vorbește lumea. Cătălin Zmărăndescu, care a făcut parte din echipa Faimoșilor, și Alex Nedelcu, care a făcut parte din echipa Războinicilor, au vorbit despre ce a însemnat pentru ei experiența Survivor, dar și despre ce cred despre concurenții acestui sezon.

“Începe nebunia Survivor! Eu am atât de mulți favoriți încât nu știu cu cine o să țin până la urmă! Unii sunt neam cu mine, unii sunt prieteni, unii sunt de la mine din oraș. E o nebunie totală. Uite, eu am de la mine din oraș pe Gheboasă. E din Târgoviște, e al meu! Eu cred că are șanse foarte mari pentru că în comparație cu ceilalți este genul ăla de copil care a trecut prin foarte multe. Vine de la o casă de copii din câte am înțeles, iar acolo viața este foarte dură. A fost învățat singur să-și ia ceea ce are nevoie, nu i s-a dat la “botul calului”. Dar să nu uităm că mai are concurenți. Îl are și pe cumătrul meu, Ionuț Iftimoaie, care e fost sportive, și dacă omul a stat în pregătire s-ar putea să facă o surpriză frumoasă. Și mai este și Remus Boroiu. Ați văzut cum arată?”, a declarat Zmărăndescu.

De cealaltă parte, Alex Nedelcu spune că le va ține pumnii Războinicilor, însă nu are deocamdată favoriți.

“Eu o să țin tot cu Războinicii, dar nu am niciun favorit. Abia aștept să-i văd diseară!”, a spus fostul fotbalist.

