Corina Caragea, sărbători în casă nouă

Corina Caragea va petrece sărbătorile de iarnă în casă nouă, cu toate că mărturisește că a fost foarte dificil să realizeze mutarea.

Invitată la emisiunea Vorbește Lumea, Corina a povestit

„ O să fie primul Crăciun într-o casă nouă. E un vis împlinit după un drum lung și anevoios. E greu să o iei de la zero cu o casă. Dar e cu atât mai mare fericirea când în sfârșit te vezi mutat. E perfectă acum. Am și făcut bradul cu sora mea. Știu că pentru unii e important să îl facă pe 24. Eu nu am mai avut răbdare, e și casa nouă, abia așteptam.”

„Nu îmi plac Moșii! Întreabă ce vrea de la Moș Crăciun, nu de la Moșu'. Îmi doresc să fiu sănătoasă. Nu îmi doresc ceva în mod special. Îmi doresc să nu îmi ia ceva din ce am pentru că e foarte ok așa cum e. Și … Aș mai vrea de la Moș Crăciun să mănânc fără să mă îngraș."

Pe 31 decembrie va împlini 40 de ani și va pleca în vacanță. Va petrece două săptămâni alături de cei mai buni prieteni, în locul ei preferat din Bali. „Voi merge în Bali, e cadoul pe care mi l-am făcut de ziua mea. E a treia oară pentru mine în Bali. Îmi place foarte mult acolo și m-am gândit ca anul acesta de ziua mea să merg în locul care mi-a plăcut cel mai mult. E scump drumul până acolo, dar acolo mâncare e foarte ieftină, masajul la fel, sunt multe ieftine."

FOTO: INSTAGRAM CORINA CARAGEA