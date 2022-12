Cristina Cioran, declarații exclusive despre despărțirea de Alex Dobrescu

Cristina Cioran este o femeie singură, după ce a încheiat relația cu Alex Dobrescu, tatăl copilului ei. Cei doi au fost împreună 2 ani și 4 luni și păreau extrem de fericiți împreună, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. EXCLUSIV pentru Vorbește Lumea, vedeta a oferit declarații despre viața ei de după idila amoroasă!

Cristina Cioran a recunoscut pentru Vorbește Lumea faptul că lucrurile au decurs destul de repede în fosta ei relație, motiv care a putut declanșa problemele ulterioare în cuplu:

„Într-o relație care merge pe repede, dacă treci de primul an jumate, doi ani jumate, ea e bună. N-am trecut! Noi am fost împreună 2 ani și 4 luni, am făcut un copil, deci am ars niște etape. Poate că, dacă nu le ardeam așa repede pe toate, lucrurile erau mai bune. Dacă în momentul în care ceva se deteriorează într-o relație, iar tu simți ca femeie, nu spui atunci pas, o să fie din ce în ce mai greu. Eu am așteptat, am sperat ca ceva să se repare, dar ceva odată stricat nu se mai poate repara, din păcate.”, a spus ea.

Întrebată dacă i-ar mai da o șansa lui Alex după despărțire, Cristina Cioran a spus categoric nu:

„Poate să vină.. dar nu. E clar că nu am de unde să știu, dar nu! Cristina Cioran spune NU relațiilor încheiate! Nu te întoarce la relații care s-au încheiat!”, a răspuns ea.

VEZI MOMENTUL COMPLET ÎN VIDEOCLIPUL DE MAI SUS