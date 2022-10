Cum se raportează vedetele la schimbarea prefixului 

În cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” mai multe vedete au fost întrebate ce părere au despre schimbarea prefixului! Fiecare persoană a spus sincer dacă este sau nu speriată de un nou capitol al vieții ei!

Creșterea în vârstă poate reprezenta un adevărat motiv de îngrijorare pentru unele persoane, iar pentru altele un motiv de mândrie. În cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, mai multe vedete au fost întrebate care este părerea lor despre schimbarea prefixului.



Sânziana Negru a fost prima persoană care a vorbit despre această trecere a anilor. Creatoarea de conținut a declarat că este extrem de fericită cu vârsta pe care o are și nu și-ar dori să se întoarcă în timp, la perioada când avea doar 20 de ani.



„Chiar m-am bucurat când am făcut 30 de ani și mi-a plăcut viața mea, cu atât mai mult, după ce am făcut 30 de ani. Nu mi-ar mai plăcea să am 20 și ceva de ani, chiar deloc. Nu exagerez deloc! Sunt mult mai stăpână de mine, știu ce vreau, știu ce nu vreau. La 30 e superb!”, a declarat ea.



