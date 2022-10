Doru Todoruț are o a doua meserie, pe lângă cea de artist: „Doru educatorul”

Doru Todoruț a fost invitat în platoul Vorbește Lumea, acolo unde a dezvăluit, înainte de a-i încânta pe prezentatori și telespectatori cu vocea sa, faptul că are o a doua meserie. Iată ce face artistul atunci când nu e pe scenă!

Doru Todoruț este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de la noi din țară. Deși în ultima perioadă nu a mai apărut atât de des pe micile ecrane, cântărețul nu a stat degeaba! Acesta își petrece timpul alături de copii, activând la o școală din centrul Capitalei.



„Eu am mai multe meserii, dar acum sunt „Doru Educatorul”. Cândva am fost învățător, iar acum am o școală foarte frumoasă în centrul Bucureștiului. De la 5-6 ani, copiii pot veni pentru a învăța partea de muzică: chitară, pian, canto și producție muzicală pentru cei de peste 14 ani. Avem dans, teatru, dar și foto-video, montaj...”, a spus el.



