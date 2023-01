Ecaterina Ladin, despre sacrificiile din spatele meseriei de actor: “A fost cea mai mare provocare!”

Ecaterina Ladin, invitată în platoul emisiunii Vorbește lumea, a povestit cum și-a petrecut sărbătorile de iarnă, dar și ce planuri are în noul an.

Îndrăgita actriță din Las Fierbinți a avut un an încărcat, plin de proiecte, iar de sărbători a reușit doar să se odihnească.

“Doar asta am apucat să fac: să dorm. În fiecare dimineață m-am trezit la ora 9, iar copiii mei au fost foarte înțelegători. Se trezeau la ora 7 si se uitau la desene până la 9, ca mama lor să mai doarma un pic. În rest, nu am apucat să fac nimic, nu am reușit să ne organizăm să mergem într-o vacanță. Nu știu ce s-a întâmplat, decembrie a fost foarte aglomerat și cumva ne-a potolot un pic începutul anului. N-am mai plecat nicăieri, am stat acasă, în familie, cu copiii. (…) Am și bolit, răceli… toată lumea, toată familia. Au fost sărbători cu răceală, am răcit de cinci ori. A început în noiembrie, la finalul lunii, și nu mă mai simt răcită de o săptămînă. Deci o lună și două săptămâni m-a ținut această răceală, această viroză nenorocită”, a povestit interpreta Dalidei din Las Fierbinți.

“Eu am răcit cum n-am răcit în viața mea și am jucat două spectacole “Mamma Mia”. A fost cea mai mare provocare fizică și psihică din toată viața mea”, a adăugat actrița.

Deși spune că a fost nevoită să facă sacrificii, nu ar schimba cu nimic meseria de actor.

“Iubesc prea mult ce fac și din câte cred eu îmi și iese. Nu vreau să schimb nimic. Într-adevăr, pe la 55 de ani, mă gândesc eu așa să mă retrag din activitate undeva în Grecia, pe o insulă, cu o tavernă mică acolo, cu câteva camere de închiriat”, a declarat Ecaterina.

Întrebată care a fost cel mai mare sacrificiu pe care l-a făcut în cariera de actor, Ecaterina a răspuns: “Îl fac continuu: să nu stau cu copiii mei. Asta este cel mai mare sacrificiu și să nu dorm. Că sunt perioade în care dorm foarte puțin. Eu nu am văzut primul pas al băiatului meu, Marcu. Când a făcut primii pași eram la filmări. El era la nașa noastră, eu eram la filmare. Și ea m-a sunat să-mi zică (...) Am plâns de am rupt, am zis că nu mai fac asta niciodată. La al doilea i-am prins”.



De la noul an, actrița își dorește sănătate și o vacanță. “Vreau sănătate… familiei mele, mie, în rest le ducem noi, suntem muncitori. Ne trezim dimineață, facem multă treabă. Și o vacanță, dacă se poate, ar fi un bonus. Vreau în Zanzibar și tot nu reușim. Programul ăsta al meu e complicat și e păcat să mergi pentru 5 zile. Dacă tot mergi și e atât de departe, măcar să stai 2 săptămâni”, a mai spus Ecaterina Ladin.

