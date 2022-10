Emilia Dorobanțu, un nou pas în carieră!

Emilia Dorobanțu a fost prezentă în platoul „Vorbește Lumea”, acolo unde a vorbit despre cariera ei. Iată care este marele pas făcut de artistă!

Emilia Dorobanțu este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară de la noi din țară. Aceasta, în ultima perioadă s-a retras din lumina reflectoarelor deoarece a pus la cale un nou proiect!



„A fost un an dificil, dar foarte productiv. Am și un alt job. Am trecut în corpul ofițerilor de muzică militară. Am descoperit anul acesta o nouă pasiune: dirijatul. Am orchestrat pentru prima dată un cor și o orchestră, aproape 100 de oameni”, a spus ea.



