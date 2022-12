Emily Burghelea, vacanță cu peripeții! Vedeta se află în ultimul trimestru de sarcină

Emily Burghelea și soțul ei, Andrei, mai au foarte puțin până când își vor strânge la piept băiețelul. Vedeta se află în ultimul trimestru de sarcină.

Cei doi au fost invitați la Vorbește lumea, acolo unde au povestit prin ce peripeții au trecut în ultima vacanță pe care au petrecut-o în Dubai.

“Noi n-am știut niciodată în câte săptămâni e și la aeroport ne-au cerut aviz de călătorie. Au întrebat în câte săptămâni e și eu am zis 29, ea a zis 30. Ne uitam unul la altul și am părut foarte dubioși (...) Au crezut că sarcina e mai înaintată și nu are voie să zboare. I-au dat interzis pe toate zborurile și nu mai puteam pleca de acolo”, au povestit cei doi în emisiune.

