Iulia Ionescu de la iLikeIT, despre noutățile de la CES 2023: “Am văzut cum vor arăta mașinile viitorului!”

Iulia Ionescu de la iLikeIT s-a întors recent de la CES 2023 (Consumer Electronic Show), cel mai mare important eveniment dedicat tehnologiei, care are loc în fiecare an la Las Vegas.

Prezentatoarea a vorbit despre cele mai importante inovații globale pe care le-a văzut la târgul de tehnologie.

“Tema din acest an a fost felul în care tehnologia se raportează la problemele planetei. S-a vorbit foarte mult despre mobilitate urbană. Am văzut și cum vor arăta și funcționa mașinile viitorului, foarte multe tehnologii medicale. Și alimentația se schimbă foarte mult: am văzut lapte făcut în laborator, brânză făcută în laborator. Am văzut și foarte multe tehnologii legate de Metavers (...) O să vorbesc și despre câteva inovații medicale care mi-au atras atenția: de exemplu, o pereche de ochelari care te puteau scăpa de durerile de cap”, a povestit Iulia Ionescu.

Mai multe în materialul VIDEO de mai sus

Noul sezon iLikeIT începe pe 11 februarie la PRO TV. Pe VOYO, iLikeIT se vede din 4 februarie