Maria Constantin, aventuri în jungla dominicană: “M-am simțit ca peștele în apă!”

Maria Constantin a fost invitată în platoul Vorbește lumea, acolo unde a povestit despre ce a însemnat pentru ea experiența Survivor România, dar și ce planuri de viitor are.

“Deși foarte scurtă, eu îmi propusesem să rezist o perioadă lungă, a fost foarte mișto. Consider că este cel mai greu proiect ever la care eu am participat, dar și cel mai frumos. Eu m-am regăsit, m-am simțit ca peștele în apă acolo. Cumva eu m-am și setat că o să fie foarte greu”, a declarat Maria.

Artista spune că a cunoscut oameni faini acolo și a legat prietenii frumoase.

“Toată lumea a văzut! Cel mai bine m-am înțeles cu Vica, pentru că îmi este prietenă. Dar am cunoscut persoane mișto acolo. De fapt cred că toată gașca a fost super unită așa. M-am înțeles cu Ștefania, cu Bianca, cu Jorge, cu Sebi, inclusiv Gheboasă. Chiar dacă el cumva din primele zile s-a văzut că nu se poate adapta, dar totuși am încercat să îl sprijinim, să fim alături de el și să fie ok”, a explicat vedeta.

