Monica Anghel, enervată de cei care spun că a slăbit cu "nu știu ce picături și licori"

La Vorbește lumea, vedetele au povestit sincer despre ce le enervează cel mai tare.

Monica Anghel și-a deschis sufletul cel mai mult și a mărturisit:

"Mă enervează minciunile care se spun despre mine. Mă deranjează foarte tare site-urile alea care câștigă o grămadă de bani folosindu-se de imaginea mea, spunând că eu am slăbit cu nu știu ce picături și licori. Nu este adevărat, totul este fals. Am slăbit pentru că am foarte multă grijă cu ce pun în farfurie, și cât pun în farfurie."

Monica Anghel a reușit să slăbească 30 de kilograme într-un an și trei luni și e aproape de necunoscut. Fanii artistei au rămas impresionați de modul în care aceasta arată, dar au fost și guri rele care au spus că a dat jos kilograme în mod artificial.