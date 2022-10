Otilia Bilionera, despre lupta cu depresia

Oltilia Bilionera a fost invitată la Vorbește lumea și a povestit despre viața de artist, dar și despre lupta ei cu depresia.

Cu sinceritate, Otilia a mărturisit:

"Viața de artist vine și cu bune și cu rele...Am două procese, nu mă așteptam la așa ceva...Eu sunt o fire mai sensibilă și mă stresez....Asta e un stres, chiar și deplasarea la un concert, mie nu îmi place să zbor. (...) Am avut și stări depresive, am avut în 2017 când am avut o operație, la mine depresia apare când mă simt bolnavă și neputincioasă. (...) Când sunt deprimată, am stări de panică, tot timpul mă gândesc că se întâmplă ceva rău... "





Artista a fost deschisă și în privința anumitor probleme cu fanii:

"Am pățit să fiu prinsă de păr...și mi s-a întâmplat să mi se blocheze mașina...oamenii pot să fie fanatici."

Cu toate acestea, Otilia a mărturist că există foarte multe părți bune ale condiției de cântăreață, iar ea e recunoscătare că e cunoscută și în România și în Turcia, unde tocmai a fost premiată.



FOTO: INSTAGRAM OTILIA OFICIAL