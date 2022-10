Cinci copii au rămas în grija bunicii, după ce mama lor s-a stins din viață: Mi-e dor de mami

În această seară, de la 21:30, la Visuri la cheie vom cunoaște povestea unor copii care au rămas fără mama lor și stau în grija bunicii. Fratele cel mare și-a luat responsabilitatea de a fi părinte pentru cei mici, însă lipsurile și condițiile de trai le îngreunează și mai tare viețile.

După o viață de neajunsuri, trăită în condiții improprii, mama celor cinci copii s-a îmbolnăvit grav. „Mi-e dor de mami. Nu mai vine deloc din pământ”, va spune o fetița de cinci ani, cu lacrimi în ochi. „Fără bunica noastră ar fi foarte greu. Are grijă de absolut tot”, mărturisește băiatul de unspreceze ani.

Casa în care locuiesc copiii, împreună cu bunica, arată deplorabil. „Cred că dacă echipa nu ajungea aici, în curând tot mucegaiul, tot praful, ar fi început să afecteze tare sănătatea acestor copii”, va spune Dragoș. „Nu știu cum au trăit copiii în apartamentul acesta cu atâtea probleme: igrasie, miros insuportabil, mucegai, nici căldură nu era suficientă în casă”, concluzionează Oana Boghiu.

Cei doi băieți mari au încercat să schimbe ceva în casă, însă lipsa posibilităților nu le-a permis: „Neajunsuri sunt multe, de exemplu izolația pe afară, este foarte mult condens în casă. Chiar mereu mă gândeam că, pur și simplu, nu respiri un aer curat, oricât ai vreau să faci curat, nu poți. Posibilitatea să renovăm singuri, nu o avem.”

Singurul sprijin al copiilor este bunica, iar fratele mai mare, care are doar 21 de ani a devenit stâlpul familiei și este ca un tată pentru frații lui. „Încerc să înțeleg în mare parte ceea ce se va întâmpla pentru că tot ce am făcut și am acceptat, a fost doar pentru frații mei, ca ei să fie mai bine pentru că sunt mici și nu vreau să treacă prin ceea ce am făcut eu. Despre tata nu am ce să zic, e un subiect închis. Nu am vrut nimic, dar nici dacă sun nu-l găsesc într-o stare corespunzătoare să pot vorbi cu el. Indiferent de oră. Și nici nu sunt de acord cu violența în familie”, va spune el.

