Alexandra Ciomag, așa cum nu o poți vedea la Survivor. Cu ce se ocupă noua concurentă din echipa Războinicilor

A trecut o săptămână de la momentul în care Daniel Pavel a dat fluierul de start pe plaja din Dominicană! Faimoșii și Războinicii au înțeles că în Survivor nu există întâmplări previzibile. Doi noi concurenți s-au alăturat jocului, modelul Alexandra Ciomag și cântărețul Kamara.

Alexandra Ciomag le-a atras imediat atenția telespectatorilor, după ce a învins-o pe traseu pe colega ei de echipă Daria Chiper. Drept urmare, baschetbalista a părăsit competiția. Vezi detalii aici.



Cine este Alexandra Ciomag, noua concurentă din echipa Războinicilor



Alexandra a demonstrat deja că este o adevărată luptătoare. Tânăra în vârstă de 20 de ani a participat la una dintre cele mai grele probe de la începututul competiției, alături de Kamara, Ionuț Iftimoaie și Andreea Moromete. Chiar dacă a pierdut primul joc, la următorul traseu, unde a concurat cu Daria Chiper (în ediția din 16 ianuarie) și-a câștigat dreptul de a rămâne la Survivor.

„Sunt recunoscătoare și mândră că am ajuns să am șansa să concurez la Survivor România ! Mi-am dorit din tot sufletul să fac parte din acest proiect și uite că orice e posibil! Voi da tot ceea ce e mai bun pe traseu! Era și cazul ca în acest an, să mai caștige și o fată. Ambiția, determinarea, adaptarea sunt doar trei dintre cuvinte care mă descriu ca persoană și care v-au demonstrat în nenumărate rânduri că sunt o războinică în viața de zi cu zi, dar acum a venit timpul să arăt că sunt o războinică și în cel mai tare show de televiziune din România @survivorromania.oficial ! Știu că îmi veți fi alături și mă veți susține din fața micilor ecrane în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20:30 numai pe @protv_romania și @voyo.ro !

Xena, prințesa războinică, așa cum mi se spunea când eram mică, va trăi o experiență, un test, dar nu în ultimul rând o aventură de neuitat care o va face și mai puternică, evoluând, ajungând la cea mai buna versiune a sa. Mi-am promis că voi luptă până la sfârșit și că voi da tot ceea ce e mai bun din mine. Nimeni și nimic “nu mă va calca în picioare”, chiar dacă sunt mezina echipei! Să înceapă aventura! Un nou început! Și un ultim lucru de spus: „Ca să arăți că ești cel mai bun, trebuie să treci prin ce e mai greu!”, spune Alexandra.

Înainte de participarea la Survivor, Alexandra Ciomag participa la ședințe foto și diverse evenimente de modă. Frumoasa războinică este model și makeup artist, cu mii de urmăritori pe contul de Instagram. Ea are o condiție fizică foarte bună, mai ales pentru faptul că în timpul liber practică un sport care ia amploare în România- catchball. Alexandra adoră să călătorească și a reușit până acum să viziteze mai multe țări.

Nu ratați, luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, pe PRO TV și VOYO, o nouă ediție a show-ului fenomen mondial, SURVIVOR România!

Sursă foto: Instagram/ alexandraciomag_