Bianca, atac de panică după scandalul cu Vica! Cum a reacționat vedeta TV: „Era leșinată Maria Magdalena”

După ce s-a certat minute în șir cu Vica, Bianca Patrichi a avut un atac de panică. A avut nevoie de susținere, iar Carmen Grebenișan și Jorge au fost primii. Vica, în schimb, a făcut haz de necaz și a comparat momentul cu o „scenă” celebră – „nașterea lui Iisus Hristos într-un grajd”.

„Am avut primul meu atac de panică. Nu am știut că pot avea ața ceva. Tot ce am trăit eu în trecut sunt încă cu mine. Mi le-a activat pe toate și probabil de asta am avut reacția respectivă”, a spus Bianca Patrichi.

„După ce mi-a tras un rând de înjurături, brusc, mă întorc și văd că i s-a făcu rău. Era leșinată și a apărut Jorge. Și dintr-o dată am văzut, ca într-o scenetă, nașterea lui Hristos într-un grajd. Era leșinată Maria Magdalena, ăla o mângâia pe cap, o masa, era toată plânsă”, a spus Vica.

VEZI MOMENTUL COMPLET ÎN VIDEOCLIPUL DE MAI SUS