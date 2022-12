Bianca Patrichi, primele declarații despre participarea la Survivor: “Nu vreau să mă gândesc la ce o să fie greu”

Survivor România 2023 se apropie cu pași repezi, iar numele vedetelor care fac parte din echipa Faimoșilor au fost dezvăluite în cadrul unei emisiuni care s-a văzut live pe VOYO

Printre cei 12 Faimoși se numără și coregrafa Bianca Patrichi.

“Când mă gândesc la Dominicană îmi imaginez tot ce e mai frumos… nu vreau să mă gândesc la ce o să fie greu și urât acolo. Așa vreau să rămână: frumos! Apă cristalină, cocos, palmieri,soare, nisip…”, a declarat Bianca la testimoniale.

Coregrafa care va face parte din echipa Faimoșilor crede că are un avantaj față de colegii ei.

“Nu cred că sunt foarte conștientă în ce mă bag, dar vreau să fac asta. Am de gând să fac balet… să baletez prin probele de la Survivor. Sper să am suficientă condiție fizică. Având în vedere că am lucrat cu corpul atâția ani, practic de când mă știu, cred că am o șansă în viață”, a adăugat Bianca.

“N-am mâncat șase luni orez cu cocos, dar sper să supraviețuiesc. Cred că o să-mi fac o suliță și mă duc la vânat”, a glumit coregrafa.

