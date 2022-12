Carmen Grebenișan participă la SURVIVOR România 2023, în echipa Faimoșilor!

Show-ul SURVIVOR România 2023 se apropie cu pași repezi, iar printre vedetele care vor apărea în emisiunea fenomen de la PRO TV se numără și Carmen Grebenișan, care face parte din echipa FAIMOȘILOR.

Numele tuturor FAIMOȘILOR de la SURVIVOR România 2023 sunt dezvăluite în cadrul emisiunii „Survivor – Marea Dezvăluire” care se vede LIVE și în exclusivitate pe VOYO, acolo unde Carmen Grebenișan a făcut și primele declarații despre participarea la show-ul fenomen.

Cine este Carmen Grebenișan, concurentă în echipa Faimoșilor la SURVIVOR România 2023

SURVIVOR, competiția care a cucerit publicul din întreaga lumea, revine în 2023 la PRO TV, cu un nou sezon! Printre concurenții care au acceptat să participe la show-ul fenomen global se numără și Carmen Grebenișan, care face parte din echipa FAIMOȘILOR.

Este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din România, iar pe Instagram are o comunitate impresionantă de fani. Tânăra a pornit cu blog personal în urmă cu 8 ani, iar acum a ajuns să aibă peste 676.000 de urmăritori pe Instagram și peste 267.000 pe TikTok.

Influencerul este pasionat de beauty, fashion și călătorii, iar drept dovadă stau miile de postări din social media.

Carmen s-a născut în 21 iulie 1992, la Cluj. Tânăra este foarte bună prietenă cu Alina Ceușan, alături de care are și un brand de costume de baie. Alina Ceușan este și cea care a cununat-o pe Carmen anul trecut.

Carmen Grebenișan a fost cerută în căsătorie în 2020 de iubitul ei, Alex Militaru, iar un an mai târziu, cei doi și-au unit destinele la Primăria Sectorului 2.

Carmen Grebenișan are o relație specială cu părinții ei și se emoționează de fiecare dată când vorbește despre ei, mai ales că aceștia locuiesc de 12 ani în Anglia. “Părinții mei stau departe de mine de câțiva ani. Am învățat să mă descurc singură, să fiu independentă încă de mică, Tot timpul îmi e dor de ei. (…) Ai mei sunt foarte mândri de mine”, s-a confesat Carmen, în trecut, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Influencerul a mai povestit că a fost o adolescentă rebelă, iar părinții au lăsat-o să facă tot ce și-a dorit. “Părinții mei m-au lăsat să fiu exact cum am vrut să fiu. O singură palmă cred că am primit, în rest m-au lăsat să fac absolut tot ce am vrut eu să fac vreodată. Am făcut foarte multe prostii. Nu am fost o fată cuminte, am fost foarte rebelă, dar a funcționat”, a mai spus Carmen.

