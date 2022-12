Carmen Grebenișan, primele declarații despre participarea la Survivor: "Am zis DA categoric!"

Survivor România 2023 se apropie cu pași repezi, iar numele vedetelor care fac parte din echipa Faimoșilor au fost dezvăluite în cadrul unei emisiuni care s-a văzut live pe VOYO

Printre cei 12 Faimoși se numără și Carmen Grebenișan, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România.

“Am renunțat la nunta cu fluturi albaștri, cel puțin pentru anul ăsta, și am acceptat provocarea asta pe care o aveam în gând de mult timp... și acum am zis DA categoric. Este o experiență destul de personală, toată intrarea asta în Survivor și vreau să mă bucur maximum de ea. Sper doar să mă bucur de ea. Mi-am dat seama că în viața asta tot ce am făcut este pentru a-mi demonstra mie că nu sunt doar acolo. Pot merge mereu înainte, într-un ritm mult mai alert decât restul și că pot să-mi depășesc capacitățile și tot confortul ăsta pe care eu singură mi-l dau”, a declarat Carmen la testimoniale.

Influencerul spune că deja s-a gândit la ce măști își va prepara în Dominicană din nucă de cocos.

“Foarte multă lume are impresia despre mine că sunt o fată așa sofisticată și ieșită din pungă, care stă și numai face cu mâna, dar eu chiar sunt o persoană foarte aventuroasă, adică sigur ceva îmi zice că într-o viață anterioară am fost băiat sau un luptător cu sabie”, a adăugat antreprenoarea.

