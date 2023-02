Codruța Began, din tabăra Războinicilor, a fost eliminată de la Survivor România

S-a mai încheiat o săptămână a celui mai puternic reality show din lume. Fenomenul mondial care demonstrează că oamenii pot depăși orice fel de limită, pot lăsa în urmă dorul de casă, dorința de a fi în confort și apoi trăi pe o insulă în care luptă pentru fiecare resursă, și-a mai scris un capitol.

După ce victoriile au fost împărțite în cele două Jocuri de Imunitate ale săptămânii, așa cum era de așteptat, tensiunile au continuat să apară atât la Faimoși, cât și la Războinici. Una dintre concluziile trase de Ionuț Iftimoaie a subliniat momentul în care a ajuns show-ul: „La Survivor, nimeni nu este într-o poziție de siguranță”.

Cu toate că știau că urmează un Consiliu extrem de important, cele două echipe au intrat extrem de motivate în Jocul pentru Comunicare în care miza a fost una incredibilă: o scrisoare de la persoana iubită. Fie că era vorba despre iubit/iubită, soț/soție, mamă/tată sau cel mai bun prieten, fiecare concurent visa la un semn de acasă. Însă, de această dată câștigul a aparțin Războinicilor, iar aceștia au avut parte de câteva minute în care lacrimile și emoțiile au atins cote înalte.

„Mai greu decât foamea e dorul. E imposibil să scapi de dor, așa că-l accepți”, a admis Eduard Gogulescu, care tocmai ce a intrat în competiție. Pentru cei care se află în Survivor de la început e și mai dificil. „Erau lacrimi de fericire, dar mai ales de dor”, a spus Robert Moscalu după ce a citit rândurile scrise de soția sa.

Întorși la consiliu, șase concurenți au simțit frica de a fi pentru ultima dată în show și emoția de a se pregăti pentru întoarcerea acasă. Alexandra Ciomag, Alexandra Porkolab, Codruța, Kamara, Ada Dumitru și Bianca Patrichi au așteptat verdictul, cu speranța că au mai primit o șansă de la public.

Ca de fiecare dată, rezultatul l-a adus Daniel Pavel care le-a spus tuturor că de această dată, în urma voturilor, Codruța Began a părăsit competiția. „Vreau să cred că plec cu fruntea sus, că am trăit cea mai tare experiență a vieții mele. Sunt recunoscătoare că am ajuns până aici, că am luptat cu toate forțele mele. M-am simțit și mă simt onorată că v-am cunoscut. Plec împăcată”, a declarat ea.

