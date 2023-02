Dan Pavel, declarații în exclusivitate după a patra săptămână de Survivor. Ce le transmite fanilor

Show-ul Survivor România 2023 se află deja la a patra săptămână de difuzare, iar Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii, a făcut câteva declarații cu privire la cel mai dificil reality show din lume.

A trecut doar o lună de când a început show-ul Survivor, dfiuzatat atât la TV, cât și pe Voyo, însă pentru Domnul Dan și concurenții celor două tabere, experiența din jungla i-a făcut să simtă timpul cu totul altfel:

"Nu doar eu, ci întreaga noastră echipă a trăit extrem de intens această lună ianuarie. Mie nu mi se pare că între 1 ianuarie și 1 februarie este doar o lună calendaristică. Au fost foarte, foarte multe emoții și până la urmă este ceea ce am promis. Am promis, am livrat. Cel mai puternic reality show, iată-l livrat acolo, pentru că asta arată toate aceste întorsături de situație. Concurenții puși în fața unor provocări inedite, toate aceste lucruri își lasă cumva amprenta și asupra noastră și simt că am trăit mult mai mult și mai intens decât o singură lună."

Întrebat de ce consideră Survivor cel mai dificil reality show, Dan Pavel a oferit un răspuns detaliat celor de acasă, prin care le-a explicat ce înseamnă această experiență pentru concurenți și ce o face atât de dificilă:

"Survivor, așa cum a fost el scris pe formatul de bază și în toate evoluțiile în care ne aflăm în acest moment, este cel mai dificil reality show pentru că pune natura umana să se rescrie, să se reconfigureze. Spuneam în sezoanele trecute și spunem și acum, este o rescriere a codului de procedură umană. Adică, trebuie să înveți să fii om în căi diferite. Să înveți să te raportezi la adversități în mod diferit, pentru că nu mai ai cui să te plângi, nu mai ai hrană aferentă să reziști. Ai doar șansa să intri pe un traseu, să aduci puncte, să te hrănești. Te vede o țară întreagă, voi sunteți acolo cu ochii pe ei și în funcție de carisma ta, se joacă jocul."

În finalul interviului, Domnul Dan le-a transmis celor de acasă și un mesaj. Vezi interviul integral în materialul video de mai sus.