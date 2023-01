Daniel Pavel a făcut rezumatul celei de-a treia ediții Survivor România! Cum s-au descurcat Faimoșii și Războinicii

Domnul Dan a făcut retrospectiva săptămânii Survivor România 2023 care tocmai a trecut! Atât Războinicii, cât și Faimoșii au luptat din greu să câștige jocurile pentru provizii, dar și pe cele de imunitate. Iată ce a spus prezentatorul show-ului fenomen despre cele două echipe!

Faimoșii și Războinicii se luptă în fiecare ediție cu propriile frici și încearcă să facă față atât războilului fizic, cât și psihic. Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România 2022, a făcut retrospectiva ultimei săptămâni și a vorbit despre cum s-au descurcat cele două echipe.

„Sătămâna de Survivor începe întotdeauna cu un joc pentru provizii. Pentru că nutriția este extrem de importantă, mai ales în ecuația Survivor, plecăm direct către ceea ce concurenții au mare nevoie. În această săptămână au revenit acolo, în inima voastră și în amuzamentul vostru, și jocurile distractive. Am marcat jocul de mimă și am văzut cât de creativi sunt.

Am avut, apoi, imunitățile. Am avut o imunitate pe care și-a adjudecat-o același trib ca data trecută și am văzut cât de dinamici sunt concurenții noștri în încercarea de a nu lăsa scorul din mână”, a dezvăluit Daniel Pavel.

Daniel Pavel: Survivor România, cel mai puternic reality-show din lume

Întrebat cum ar descrie, în trei cuvinte, autenticitatea show-ului Survivor, Daniel Pavel a dezvăluit:

„Este real și este un show al emoțiilor. Emoțiile de toate tipurile sunt cele din joc, din explozia de bucurie sau de frustrare atunci când pierzi.

Și al treilea: bătălia cu adversitățile. Avem cele trei elemente extraordinare. Realul, emoția și bătălia cu adversitățile. Așa cum spuneți, cel mai puternic format de reality-show din lume”, a mai spus prezentatorul Survivor.